Президент Беларуси Александр Лукашенко встретился с президентом Ирана Ибрахимом Раиси.

Президент Беларуси Александр Лукашенко встретился с президентом Ирана Ибрахимом Раиси, сообщает приближенный к президентской пресс-службе телеграм-канал «Пул Первого». Другие подробности встречи пока не сообщаются.

Напомним, в эти дни Александр Лукашенко находится в столице Такджикистана – о участвует в саммите ОДКБ. В ходе саммита он обвинил НАТО в наращивании военного потенциала на западных границах ОДКБ.

- И все это после того, что США и их союзники по НАТО сотворили в Афганистане и странах Ближнего Востока! Более того, позвали в Европу афганцев по приказу Соединенных Штатов Америки, а теперь отказываются их принимать, - уверен он.

Продолжая, Лукашенко заявил, что одновременно с этим миграционный кризис используется в качестве повода для наращивания военного потенциала НАТО. Военная мощь Североатлантического Альянса, по мнению Лукашенко, наращивается на западных границах ОДКБ.

- Возле белорусских границ на постоянной основе развернута группировка войск, насчитывающая свыше 10 тысяч человек и более 500 единиц тяжелой военной техники, - указал он.

И добавил, что также в Литве с сентября для борьбы с нелегальной миграцией используются новые подразделения НАТО: «Для гибридного воздействия на наши страны», - заключил Александр Лукашенко.

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