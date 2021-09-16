Воскресенский прокомментировал решение Лукашенко о помиловании 13 человек Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Директор информационно-аналитического учреждения «Круглый стол демократических сил» Юрий Воскресенский прокомментировал решение президента Беларуси Александра Лукашенко о помиловании 13 человек. Глава КСДС назвал указ президента историческим моментом и сигналом к примирению. Об этом сообщает агентство Sputnik.by.

- То, что была помилована не вся «сотня», а лишь ее часть, говорить о том, что комиссия при президенте Беларуси очень тщательно подошла к изучению личностей тех, кто ходатайствовал о помиловании. Мы также понимаем, что с учетом сжатых сроков комиссия по помилованию при президенте в ряде случаев не успела рассмотреть тех или иных кандидатов, - сказал Воскресенский.

Он добавил, что 13 человек это гораздо больше, чем ноль.

- С нашей точки зрения это просто сенсационный результат. Это значит, что белорусская власть в очередной раз протянула руку гражданскому обществу, она открыта для диалога, она демонстрирует сигналы и внутри, и вне Беларуси нашим партнерам о необходимости примирения и прекращения конфронтации. Поэтому это очень важный и, не побоюсь этого громкого слова, исторический момент, - заявил глава КСДС.

По его словам, относиться к процессу помилования нужно оптимистично, так как есть все основания полагать, что данный процесс будет идти.

- Безусловно, хотелось бы, чтобы число помилованных граждан увеличивалось, но в осуществлении этого, мы полностью доверяем комиссии по помилованию при президенте. Так как именно у этого института есть большой опыт работы с заключенными, а «Круглый стол демократических сил» таким опытом не обладает, - пояснил Воскресенский.

Он выразил уверенность в том, что на заседании комиссии по помилованию при президенте в четвертом квартале будет объявлено о новых гражданах, которых выпустят на свободу.

- Мы только в начале пути. Мы не складываем руки. Мы продолжаем свою работу и уверены, что только эффективное взаимодействие с белорусской властью обеспечит эффективный результат, - подытожил Воскресенский.

Напомним, что 15 сентября появилась новость о том, что накануне Дня народного единства Александр Лукашенко подписал закон о помиловании. Он коснулся 13 граждан.

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