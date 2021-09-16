Защита Колесниковой и Знака обжаловала приговор суда. Фото: sb.by.

Адвокаты белорусских оппозиционеров Марии Колесниковой и Максима Знака обжаловали приговор Минского областного суда, сообщает Sputnik.by.

- Сегодня была получена жалоба защиты на приговор, - сообщили Sputnik в Минском областном суде. Там пояснили, что дату рассмотрения Минский областной суд будет согласовывать с Верховным судом.

В свою очередь информированные источники рассказали агентству, что у защиты есть еще время на обжалование.

- Еще не вышел срок, в течение которого можно обжаловать. Возможно поступят жалобы в суд по почте. А у обвиняемых еще больше срок на обжалование, чем у защитников, - сказал собеседник агентства. - Копия приговора, который постановила уголовная коллегия Миноблсуда, была получена, и в соответствии с законодательством. В 10-дневный срок приговор был обжалован, - сообщил Sputnik информированный источник.

В соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом, уголовно дело в апелляционном порядке в Верховном суде рассматривается в открытом формате, даже если оно, как в случае Колесниковой и Знака, рассматривалось за "закрытыми дверями" судом первой инстанции.

Напомним, приговор был оглашен в начале сентября - Колесникову приговорили к 11 годам лишения свободы, Знака – к 10 годам.

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