С политологом Александром Федутой возобновили проведение следственных действий по делу о госперевороте. Фото: БелаПАН

С политологом Александром Федутой, который был признан обвиняемым в заговоре с целью захвата власти, возобновили проведение следственных действий. Об этом на своей странице в Facebook написала его супруга Марина Шибко.

- В письмах Александр Федута пишет, что снова стали проводить следственные действия. Он также сообщил, что нашел общий язык с новыми сокамерниками. С ними он обсуждает, кроме книг и белорусского кино, еще и театр, - написала Марина Шибко.

Она добавила, что Александр Федута отреагировал на смерть белорусского поэта Алеся Рязанова.

- Смерть Алеся Рязанова – великое горе, которое постигло белорусскую литературу. Он был голосом мысли философской и глубокой. Он был нашим Хлебниковым, нашим Милошем. Он был нашим Рязановым – удивительным и неповторимым, - написал в письме Федута.

Супруга политолога сообщила, что Федута намерен «зимовать в замке».

Напомним, что 17 апреля 2021 года президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о том, что на него и сыновей готовилось покушение. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 357 УК – Заговор или иные действия с целью захвата власти неконституционным путем.

Чуть позже в КГБ рассказали, что в заговоре обвиняются 9 человек: Александр Федута, Григорий Костусев, Юрий Зенкович, Александр Перепечко, Павел Кулаженко, Ольга Голубович, Дмитрий Щигельский, Игорь Макар и Виталий Макаренко.

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