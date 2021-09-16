В Эстонии стали признавать все используемые в мире вакцины. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Об этом свидетельствует ответ Департамента здоровья Таллиннскому университету, чей международный экзаменационный центр поинтересовался, какие еще вакцины кроме четырех используемых в Эстонии являются приемлемыми. Например, акцептируется ли применяемая в Турции китайская вакцина Sinovac?

- Эстония признает те вакцины, которые признаны исходной страной, — ответил вузу Департамент здоровья.

Что касается доказательства вакцинации и того факта, что QR-код документов, выданных иностранным государством, не всегда может быть прочитан в Эстонии, то, как отмечает департамент, оценить соответствие справки требованиям возможно на основании указанных в ней данных, пишет портал Delfi.ee.

Какие вакцины применяются в разных странах, можно посмотреть здесь. В Турции, например, используется 11 вакцин, в том числе российский Sputnik.

Подписывайтесь на наш Telegram и Viber - там самая оперативная информация.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

56-летняя белоруска хотела продать биткоины и ее кинули на 10 тысяч рублей. Жительница Гродненщины повелась на действия мошенников и перевела им более десяти тысяч рублей

В Минске женщина на «Тойоте» уронила столб. Авария произошла на главном проспекте столицы

Правозащитники назвали фамилии 9 из 13 помилованных заключенных. Часть из них уже вышли на свободу

За минувшие сутки польские пограничники не пустили в страну более 300 мигрантов из Беларуси. Это почти рекорд

В Кремле рассказали, кто в окружении Путина заболел коронавирусом. По словам президента РФ, таких людей несколько десятков

«Просто дети в школе» - в Минске открылась фотовыставка о детях с инвалидностью. Проект реализован Детским фондом ООН (ЮНИСЕФ), Министерством образования Беларуси при финансовой поддержке правительства России [фото]

Карантин из-за нашествия американской белой бабочки ввели в Лунинце на три года. Кроме того, опасные гусеницы обнаружены в Ивановском, Пинском и Столинском районах

Певица МакSим опубликовала первые фото с дочками после выздоровления. Поклонники радостно встречают новые фото, но сокрушаются сильной худобе артистки

Девочка застряла в лестнице на детской площадке в Минске – понадобилась помощь спасателей. Ребенок засунул голову между металлическими ступенями и смог выбраться самостоятельно