Рост ВВП Беларуси в январе-августе 2021 года замедлился до 3%

Рост ВВП Беларуси в августе 2021 года замедлился до 3%. Фото: Таисия САВИНА

В Национальном статистическом комитете сообщили, что рост ВВП Беларуси в августе 2021 года вырос на 3% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года и составил 110,9 миллиарда рублей. По данным ведомства, уровень роста ВВП в январе–июле был выше –3,3%. Информация об этом была опубликована на сайте Белстата.

- В январе-июле 2021 года ВВП Беларуси вырос на 3,3%. По итогам первого полугодия также на 3,3%. Объем промпроизводства по итогам января-августа 2021 года в текущих ценах составил 97,6 миллиарда рублей – на 8,6% больше, чем за аналогичный период 2020 года, - говорится в сообщении.

По целевому прогнозу правительства, рост ВВП в 2021 году прогнозируется на уровне 1,8%.

В 2020 году ВВП Беларуси сократился на 0,9%.

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