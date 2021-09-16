Суд Москвы приостановил решение МВД о запрете пребывания белорусского комика Идрака Мирзализаде в России. Фото: РБК
Замоскворецкий суд Москвы приостановил действие распоряжения Министерства внутренних дел о нежелательности пребывания на территории России комика из Беларуси Идрака Мирзализаде до вступления решения суда в законную силу. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на адвоката Сергея Бадамшина.
Ранее белорусский комик Идрак Мирзализаде подал иск к МВД с требованием отменить решение о пожизненном запрете для него на въезд в Россию.
Напомним, что 30 августа 2021 года в МВД России приняли решение о пожизненной нежелательности пребывания или же проживания в РФ гражданина Беларуси Идрака Мирлазизаде.
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