Суд Москвы приостановил решение МВД о запрете пребывания белорусского комика Идрака Мирзализаде в России. Фото: РБК

Замоскворецкий суд Москвы приостановил действие распоряжения Министерства внутренних дел о нежелательности пребывания на территории России комика из Беларуси Идрака Мирзализаде до вступления решения суда в законную силу. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на адвоката Сергея Бадамшина.

Ранее белорусский комик Идрак Мирзализаде подал иск к МВД с требованием отменить решение о пожизненном запрете для него на въезд в Россию.

Напомним, что 30 августа 2021 года в МВД России приняли решение о пожизненной нежелательности пребывания или же проживания в РФ гражданина Беларуси Идрака Мирлазизаде.

Подписывайтесь на наш Telegram и Viber, там самая оперативная информация.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

МВД России признало нежелательным пребывание в стране комика из Беларуси Идрака Мирзализаде.

Ранее он был приговорен к 10 дням ареста за разжигание межнациональной вражды из-за шутки. (подробности)

Белорусский стендап-комик Идрак Мирзализаде подал иск к МВД РФ с требованием отменить решение о пожизненном запрете на въезд в Россию.

В МВД России 30 августа приняли решение о пожизненной нежелательности пребывания или же проживания в РФ гражданина Беларуси Идрака Мирзализаде. (подробности)

Комик Слава Комиссаренко не выступит на родине из-за шуток про события в Беларуси? Вспоминаем, как запрещали Михалка, Вольского, «Сплин» и Face.

Почему много лет на родине не выступал «Ляпис Трубецкой», кто требовал не допустить гомосексуализма на концерте Элтона Джона и кому не страшно пародировать президента. (подробности)