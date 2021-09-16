Оперная дива Анна Нетребко рассказала о последствиях перенесенного коронавируса. Фото: Instagram/anna_netrebko_yusi_tiago

Оперная дива Анна Нетребко в эфире программы «Вечерний Ургант», которая выходит на российском Первом канале, рассказала о последствиях перенесенного коронавируса. По словам исполнительницы, она начала за собой замечать небольшие провалы в памяти.

- Уже начинает прослеживаться деменция. Бывает, что во время выступления я пою и ловлю себя на мысли, что не знаю, что произносить дальше. Возможно, это последствия перенесенного ковида. Пока я держусь, пою. Заставляю свой мозг трудиться, - рассказала Нетребко.

Она добавила, что несмотря на это, планирует и дальше покорять новые вершины.

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