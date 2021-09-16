Лукашенко: «Беларусь всегда жила под санкциями, и будет жить дальше»

Лукашенко заявил, что Беларусь всегда жила под санкциями. Фото: "Пул Первого"

Президент Беларуси Александр Лукашенко провел встречу с президентом Ирана Ибрахимом Раиси. Он заявил, что Иран и Беларусь всегда находили те пути, которые приводили к успеху. Президент добавил, что Беларусь всегда жила под санкциями, и будет жить дальше. Видеофрагмент был опубликован в телеграм-канале «Пул Первого».

- Вы знаете, Беларусь всегда жила под санкциями, и она будет жить. Я не думаю, что в современном мире, если даже могущественная страна позволяет себе применять по отношению к другим странам санкции, что они обязательно приведут к успеху. И свидетельством тому является Иран. Всегда было так, я из опыта могу это сказать, что, если санкции и приносили какой-то вред Ирану, Беларуси и другим странам, то лишь потому, что мы виноваты в этом сами, - отметил Лукашенко.

По его словам, «мы не всегда были договороспособными».

- Нам не всегда удавалось находить тот путь, по которому мы должны были пройти в условиях санкционного давления, - заявил Лукашенко.

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