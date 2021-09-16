СМИ: Российского режиссера Андрея Звягинцева ввели в искусственную кому из-за коронавируса. Фото: ТАСС

Российского режиссера Андрея Звягинцева, который известен своими фильмами «Левиафан», «Нелюбовь», «Елена», «Возвращение», ввели в искусственную кому из-за коронавируса. Об этом пишет Lenta.ru.

У 57-летнего Звягинцева диагностировали COVID-19 в июле 2021 года. У него было поражено 90% легких. На данный момент режиссер находится на лечении в Германии. Врачи сделали ему повторный тест на коронавирус, который показал отрицательный результат.

Источники рассказали изданию The Bell, что поражение легких известного российского режиссера составило 92%. Его подключили к аппарату экстракорпоральной мембранной оксигенации. Подобный препарат используют при тяжелой дыхательной недостаточности в тот момент, когда ИВЛ уже не помогает. Вместе с тем, Звягинцева недавно отключили от всех систем жизнеобеспечения. Врачи готовятся выводить его из состояния искусственной комы.

В тот же момент источник из окружения режиссера опроверг «Звезде» информацию об ухудшении состоянии Звягинцева. На данный момент никто из родственников ситуацию не прокомментировал.

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