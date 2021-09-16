Фотофакт. Лукашенко взял с собой на саммит в Душанбе шпица Умку и сына Николая

Лукашенко взял с собой на саммит в Душанбе шпица Умку. Фото: пресс-служба президента

Президент Беларуси Александр Лукашенко взял с собой на саммит ОДКБ, который проходит в Таджикистане, своего белого шпица Умку. Фото опубликовали в телеграм-канале «Пул Первого».

- Умка все передает привет из солнечного Душанбе. В конце этого напряженного дня, - говорится в сообщении.

Лукашенко взял с собой на саммит в Душанбе шпица Умку. Фото: "Пул Первого"

В телеграм-канале Sputnik Беларусь отметили, что шпиц Умка жив, несмотря на то, что распространялась информация о том, что собаку загрузла овчарка на учениях «Запад-2021».

В «Пул Первого» также опубликовали видео с приема президента Таджикистана Эмомали Рахмона. Помимо глав государств, на нем присутствовал 17-летний сын Александра Лукашенко Николай.

В Таджикистан на саммит также полетел младший сын Лукашенко Николай. Фото: скриншот с видео "Пул Первого"

Лукашенко отправился на саммит в среду, 15 сентября. В четверг, 16 сентября, президент Беларуси провел встречу с президентом Ирана.

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