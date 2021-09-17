Лукашенко поздравил белорусов с Днем народного единства. Фото: President.gov.by

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил белорусов с Днем народного единства, сообщили в пресс-службе президента Беларуси.

Лукашенко отметил, что, пройдя через боль потерь Великой Отечественной войны, разруху 90-х, гибридную агрессию, развязанную сегодня против государства, белорусы сохранили то, что живет в сердце, что никогда нельзя отдать и чем нельзя поступиться.

– Сегодня знаменательный день – мы впервые отмечаем новый государственный праздник. Он обращает нас к судьбоносным событиям истории родной земли. 17 сентября 1939 года было положено начало воссоединению Восточной и Западной Беларуси, формированию единой белорусской нации, – говорится в сообщении.

День народного единства был учрежден в качестве государственного праздника указом президента в июне 2021 года и отмечается 17 сентября.

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