ДТП с участием маршрутного такси произошло в Минске. Фото: УГАИ ГУВД Мингорисполкома
Авария с участием маршрутного такси произошла в Минске, есть пострадавшие, об этом сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
Инцидент произошел днем в среду, 16 сентября, на проспекте Машерова.
– 45-летний водитель «Мерседес» совершил наезд на автомобиль «Фольксваген», который остановился на запрещающий сигнал светофора, – сообщили в ведомстве.
В результате ДТП пострадали пассажиры маршрутки. На данный момент устанавливаются обстоятельства произошедшего.
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