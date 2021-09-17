ДТП с участием маршрутного такси произошло в Минске. Фото: УГАИ ГУВД Мингорисполкома

Авария с участием маршрутного такси произошла в Минске, есть пострадавшие, об этом сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Инцидент произошел днем в среду, 16 сентября, на проспекте Машерова.

– 45-летний водитель «Мерседес» совершил наезд на автомобиль «Фольксваген», который остановился на запрещающий сигнал светофора, – сообщили в ведомстве.

В результате ДТП пострадали пассажиры маршрутки. На данный момент устанавливаются обстоятельства произошедшего.

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