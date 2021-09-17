Сведения из банка правонарушений можно будет получить на портале электронных услуг. Фото: Freepik

Сведения о правонарушениях, из единого государственного банка данных о правонарушениях можно будет запросить через портал электронных услуг общегосударственной информационной системы. Соответствующее постановление принял Совет министров Республики Беларусь, его текст опубликован на Национальном правовом портале.

– Министерству внутренних дел совместно с оператором общегосударственной автоматизированной информационной системы до 31 декабря 2021 года необходимо обеспечить возможность использования единого портала электронных услуг общегосударственной информационной системы для предоставления сведений о правонарушениях, – предусмотрено в постановлении.

Услуга будет осуществляться по запросу (для адвокатов, нотариусов и организаций) и через подачу заявления (для физических лиц) в срок от 10 до 15 дней. Ее стоимость составит 0,5 базовой величины.

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