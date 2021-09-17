Белорусская тяжелоатлетка Юлия Ясько дисквалифицирована на два года. Фото: pixabay

Белорусская тяжелоатлетка Юлия Ясько дисквалифицирована на два года за употребление допинга. Об этом сообщается на сайте НАДА.

Дело в том, что в пробе спортсменки нашли запрещенное вещество карбокси-тетрагидроканнабинол.

Ясько отстранили от соревнований с 24 августа этого года по 23 августа 2023-го. Кроме того, в все результаты соревнований Юлии 22-27 февраля 2021 года аннулированы.

Юлия Ясько родилась в 1999 году. Она из Гродно, училась в Белорусском государственном университете физкультуры.

Подписывайтесь на наш Telegram и Viber - там самая оперативная информация.

Читайте также:

Белорусская легкоатлетка, которая не смогла выступить на Олимпиаде из-за недостаточного количества допинг-тестов, выиграла соревнования в Польше

Турнир Memoria Wies awa Maniaka проходил в Щецине (подробности).

Тимановская потребовала от МОК пожизненного запрета деятельности тренеров, которые хотели ее отправить из Токио в Минск

Кроме того, спортсменка решила получить спортивное гражданство Польши (подробности).