Фотофакт: белорусы получили жировки с поздравлением с Днем народного единства и рассказами о вакцинации

Белорусы получили жировки с поздравлением с Днем народного единства и рассказами о вакцинации. Фото: читатель "КП"

Белорусы начали получать счета на оплату коммунальных услуг за август: жировки пришли с рассказами о вакцинации и поздравлением с Днем народного единства, который в Беларуси появился в этом году. Его впервые отмечают 17 сентября.

«Это праздник, объединяющий поколения, наша дань глубокого уважения мудрости наших предков и символ веры в счастливое мирное будущее», – говорится в поздравлении в жировках.

Что же касается вакцинации, то отмечается, что это одно из наиболее эффективных и безопасных средств защиты от коронавируса и его профилактики.

«Вакцинация достоверно уменьшает вероятность течения заболевания в тяжелой форме и снижает риск передачи вируса. Если мы вакцинированы, мы защищаем не только себя, но и окружающих нас людей», – сказано в сообщении в жировках. Также там есть приглашение пройти вакцинации и список мест, где можно сделать прививку от коронавируса.

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