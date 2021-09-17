Еще три вида сладостей запретят продавать в белорусских магазинах. Фото: Freepik

Госстандарт выявил несоответствия в составе еще трех мучных кондитерских изделий, в том числе от популярной компании «Яшкино», информация об этом появилась в Telegram-канале Госкомитета по стандартизации Беларуси.

Среди запрещенных к продажи сладостей – бисквитный рулет «Яшкино» со вкусом клубники и сливок, пирожное «Медовик столичный» и сдобное печенье «Печенин».

– Недопустимая пищевая добавка консервант натамицин (Е235), информация об использовании которой присутствовала в составе была обнаружена в «Медовике столичном». А вот о наличии таких ингредиентов, как крахмал модифицированный Е1442 и целлюлоза Е460, производитель на упаковке не сообщил, – сообщили в комитете.

В рулете «Яшкино» было найдено несколько запрещенных пищевых добавок — антиокислитель изоаскорбат натрия (Е316) и консервант бензоат натрия (Е211). Об их использовании производитель заявил на упаковке.

В сдобном печенье «Печенин» (шоколадное со сливочной начинкой) было выявлено использование добавки — консерванта бензоата натрия (Е211), что нарушило требования к безопасности продукции.

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