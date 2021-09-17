Пекин будет поддерживать Минск в защите суверенитета. Фото: БелТА

Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей встретился с членом Государственного совета, главой МИД КНР Ваном И во время саммита членов ШОС в Душанбе 16 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе МИД Беларуси.

Стороны обсудили дальнейшее развитие белорусско-китайских отношений, в том числе организацию контактов на высшем и высоком уровнях, активизацию сотрудничества в торгово-экономической сфере.

Ван И поблагодарил Беларусь за поддержку по вопросам, которые касаются основных интересов Китая, и добавил, что Пекин продолжит поддерживать Минск в защите государственного суверенитета и национального достоинства, отстаивании своих законных прав и интересов.

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