Отопление в детских садах, школах, музеях, государственных архивах, библиотеках, гостиницах Минска начнут включать 20 сентября. Фото: pixabay

Отопление в детских садах, школах, больницах, музеях, государственных архивах, библиотеках, гостиницах Минска начнут включать 20 сентября. Об этом сообщает агентство «Минск-Новости».

Такое решение приняли 17 сентября городские власти.

В этих объектах батареи начинают греть при среднесуточной температуре +10 °C и ниже в течение пяти дней. Что касается жилых домов, общежитий и учебных заведений (кроме садиков и школ), театров, общегородских бань, то здесь отопление включат при среднесуточной температуре +8°C и ниже в течение пяти дней.

В общественных и административных зданиях, промышленных и иных организациях потеплеет чуть позже.

Подписывайтесь на наш Telegram и Viber - там самая оперативная информация.

Читайте также:

Отопительный сезон-2021: стало известно, когда в Минске включат отопление

В жилых домах и общежитиях батареи начнут греть при среднесуточной температуре в течение пяти суток +8°С и ниже (подробности).

Сильные дожди и похолодание: синоптики рассказали, какая погода будет в Беларуси 17 сентября

На этот день объявлен оранжевый уровень опасности (подробности).