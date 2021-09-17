Машина сбила подростка на велосипеде в Гомельском районе. Фото: ГАИ УВД Гомельского облисполкома

Велосипедист-подросток попал под колеса легкового автомобиля вечером 16 сентября в Гомельском районе, об этом сообщили в отделении по агитации и пропаганде ГАИ УВД Гомельского облисполкома.

Авария произошла на 411 км автодороги М8 «граница РФ – Витебск – Гомель граница Украины» в сторону Буда-Кошелево.

– При обгоне попутно двигавшегося автомобиля выехал на полосу встречного движения, где совершил наезд на 15-летнего велосипедиста. Парень ехал по середине полосы движения навстречу транспортному потоку. К слову, велосипед должным образом обозначен не был – сообщили в УГАИ.

Подросток получил травмы, после оказанной медицинской помощи был отпущен домой.

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