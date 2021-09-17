ГАИ Минска усилит контроль за соблюдением скорости 17-19 сентября. Фото: УГАИ ГУВД Мингорисполкома
ГАИ Минска проведет профилактическую акцию «Скорость!» 17-19 сентября. Об этом сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
В эти дни инспекторы ГАИ проведут рейды с применением гласного, негласного и смешанного контроля. С помощью современных технических средств наряды дорожно-патрульной службы будут фиксировать скорость проезжающих автомобилей.
– Превышение установленной скорости движения. Госавтоинспекция призывает водителей автотранспорта не нарушать скоростные режимы движения, ведь высокая скорость может привести к большой трагедии, – отметили в ведомстве.
Там также напомнили, что при соблюдении скоростного режима всегда можно остановиться при возникновении препятствий и избежать ДТП.
К местам, где чаще всего нужно быстро остановиться, относятся пешеходные переходы, перекрестки, остановки общественного транспорта, участки дорог вблизи железнодорожных переездов, мосты, тоннели, зоны действия предупреждающих знаков.
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