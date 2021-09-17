Заболеваемость коронавирусом в Слуцком районе выросла за неделю на 17%

Заболеваемость COVID-19 в Слуцком районе возросла на 17% за неделю. Фото: Андрей АБРАМОВ

Заболеваемость COVID-19 в Слуцком районе возросла на 17% за неделю. Такую статистику обнародовала заведующая отделом эпидемиологии Слуцкого зонального центра гигиены и эпидемиологии Ирина Черкас, пишет издание kurjer.info.

Тем временем главный врач Слуцкой центральной районной больницы Олег Лесников добавил, что количество стационарных больных с коронавирусом, по сравнению с прошлым четвергом, стало на 18% больше. Кроме того, возросло и число тех, кто заразился COVID-19 и лечится дома.

14 сентября в больнице открылось четвертое «ковидное» отделение.

Главврач отметил, что заболеваемость другими вирусными инфекциями тоже возросла. Он объяснил это тем, что начался новый учебный год.

В свою очередь, Ирина Черкас добавила, что на 16 сентября получили две прививки (полный курс вакцинации) 14,82% взрослого населения Слуцкого района. Это 12,4% от всего населения.

Первую прививку получили 16,33% взрослого населения (13,27% всего населения).

Главврач ЦРБ в связи с этим привел такую статистику: число непривитых пациентов с коронавирусом, поступающих в больницу, намного больше, чем привитых. В частности, на 20 пациентов, не делавших прививку, приходится 1 сделавший ее.

Подписывайтесь на наш Telegram и Viber - там самая оперативная информация.

Читайте также:

Количество пациентов с коронавирусом в Ушачском районе за месяц выросло почти в пять раз

Главврач Центральной районной больницы Анжелика Миронкова прокомментировала ситуацию (подробности).

Минздрав приостановил работу двух лабораторий, выполняющих ПЦР-тесты

В ведомстве говорят, что лаборатории не устранили нарушения, о которых их предупреждали и давали время на исправление (подробности).

В Эстонии стали признавать все используемые в мире вакцины

Департамент здоровья Эстонии решил разрешить людям подтверждать свою т. н. инфекционную безопасность любыми вакцинами, официально используемыми в разных странах (подробности).