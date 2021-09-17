КГК не обнаружил серьезных нарушений и фактов коррупции в ходе вступительной кампании Фото: Павел МАРТИНЧИК

Комитет госконтроля Беларуси подвел итоги подготовки и проведения вступительной кампании в учреждениях высшего и среднего специального образования, сообщили в контролирующем ведомстве.

В контролирующих мероприятиях приняли участие более 220 работников комитета, которые работали на всех этапах вступительной кампании – от ЦТ до зачисления.

– В работе организационных и приемных комиссий выявлены отдельные нарушения и недочеты, которые не оказали влияния на результаты зачисления. Виновные лица привлечены к дисциплинарной ответственности. Фактов коррупции не установлено, – сообщили в КГК.

За время проведения ЦТ от сдачи экзаменов были отстранены всего 11 абитуриентов – за использование шпаргалок, мобильных телефонов и другие нарушения.

Во время вступительной кампании на горячие линии поступило 12 устных и 16 письменных обращений. Люди чаще всего звонили по поводу тестирования и порядка зачисления в учебные учреждения.

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