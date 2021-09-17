Сильные дожди, холод и оранжевый уровень опасности: синоптики рассказали, какая погода будет в Беларуси в выходные 18 и 19 сентября

Оранжевый уровень опасности объявили синоптики в Беларуси в субботу, 18 сентября, из-за сильных дождей. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Оранжевый уровень опасности объявили синоптики в Беларуси в субботу, 18 сентября, из-за сильных дождей. Об этом сообщили в Белгидромете.

«18 сентября (суббота) ночью по Гродненской и Брестской областям ожидаются сильные дожди, утром и днем во многих районах республики ожидаются сильные дожди и усиление восточного, северо-восточного ветра порывами до 15-20 м/с», – сказано в сообщении.

Ненастье ожидается и в Минске.

«В Минске 18 сентября (суббота) утром и днем ожидается усиление восточного, северо-восточного ветра порывами до 15-20 м/с, в дневные часы по городу –временами сильный дождь», – добавили синоптики.

В целом в субботу будет облачно. На большей части территории Беларуси пройдут дожди. Ветер восточный, северо-восточный умеренный, ночью порывистый, утром и днем на большей части территории сильный порывистый.

Столбики термометров ночью покажут от +3°С по северу до +13°С по югу республики. Днем воздух прогреется всего до +6..+12°С, по Гомельской области будет до +15°С.

В воскресенье, 19 тоже будет преобладать облачная погода. Временами пройдут дожди, ночью в отдельных районах Беларуси – сильные дожди. Ветер восточный, северо-восточный порывистый, ночью местами сильный порывистый. Температура воздуха ночью будет в пределах +3..+9°С, по юго-востоку страны ожидается до +11°С. Днем столбики термометров поднимутся до +5..+12°С, в юго-восточных районах местами будет до +15°С.

Холодно и дождливо будет и в понедельник, 20 сентября. Температура воздуха днем ожидается всего +5..+12°С.

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