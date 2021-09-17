Генпрокуратура приостановила расследование уголовного дела по факту смерти Романа Бондаренко. Фото БелТА
Расследование уголовного дела по факту смерти Романа Бондаренко приостановлено, об этом сообщили в Генпрокуратуре Беларуси.
В ведомстве отметили, что в соответствии с п.1 ч.2 ст.247 Уголовно-процессуального кодекса и после приостановления производства по делу принимаются меры по установлению лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого.
– Расследование уголовного дела по факту смерти Романа Бондаренко приостановлено на основании п.1 ч.1 ст.246 Уголовно-процессуального кодекса Республики Беларусь ввиду неустановления лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого, – сообщили в ведомстве.
Напомним, Генпрокуратура возбудила уголовное дело по факту смерти Романа Бондаренко 18 февраля 2021 года.
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