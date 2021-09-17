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Общество17 сентября 2021 12:26

Генпрокуратура приостановила расследование уголовного дела по факту смерти Романа Бондаренко

Расследование приостановлено из-за «неустановления лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого»
Юлия Хвощ
Генпрокуратура приостановила расследование уголовного дела по факту смерти Романа Бондаренко. Фото БелТА

Генпрокуратура приостановила расследование уголовного дела по факту смерти Романа Бондаренко. Фото БелТА

Расследование уголовного дела по факту смерти Романа Бондаренко приостановлено, об этом сообщили в Генпрокуратуре Беларуси.

В ведомстве отметили, что в соответствии с п.1 ч.2 ст.247 Уголовно-процессуального кодекса и после приостановления производства по делу принимаются меры по установлению лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого.

– Расследование уголовного дела по факту смерти Романа Бондаренко приостановлено на основании п.1 ч.1 ст.246 Уголовно-процессуального кодекса Республики Беларусь ввиду неустановления лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого, – сообщили в ведомстве.

Напомним, Генпрокуратура возбудила уголовное дело по факту смерти Романа Бондаренко 18 февраля 2021 года.

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