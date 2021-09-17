В России разработали уникальную тест-систему, определяющую COVID-19 в любом биоматериале

В России создали универсальную тест-систему для высокоточной диагностики COVID-19.
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Российские специалисты ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора создали универсальную тест-систему определения коронавируса, пишут «Известия». Обнаружить РНК SARS-CoV-2 тест может при помощи любых биологических жидкостей.
Универсальный набор реагентов обнаруживает коронавирус по принципу стандартного ПЦР-теста, но не только из мазков со слизистой носоглотки и ротоглотки, но и из мокроты, бронхоальвеолярного лаважа, плазмы крови, фекалий, ректальных мазков и аутопсийного материала (получают при вскрытии тел умерших).
Кроме того данная универсальная тест-система определяет количество вируса в окружающей среде, если, например, сделать концентрат образцов воды или произвести смыв с объекта.
Издание подчеркивает, что российский универсальный тест - один из первых подобных в мире, работающий на платформе ПЦР.
- Система предназначена в первую очередь для выявления бессимптомных и малосимптомных зараженных в очагах инфекции, - цитирую журналисты Александра Горелова, замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора.
При сомнительных результатах обычных тестов, эту универсальную систему можно будет использовать для дополнительной диагностики. А диагностировать, болен ли пациент коронавирусом или нет, с высокой точностью можно будет всего за 6 часов. Но и также определить стадию заболевания.
- Известно, что SARS-CoV-2 выделяется в человеческом организме циклично, и есть периоды, когда в мазке из носоглотки он попросту не определяется. Но выявить патоген можно будет по любому биоматериалу, - уточнил эксперт.
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