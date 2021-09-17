Лукашенко предложил создать альянс стран ШОС в области здравоохранения

Лукашенко предложил ШОС совместное производство вакцин и лекарств. Фото: president.gov.by
В пятницу, 17 сентября, президент Республики Беларусь Александр Лукашенко участвует в заседании Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества, передает БелТА.
Выступая в Душанбе перед лидерами стран ШОС, Лукашенко согласился с некоторыми другими высказываниям, привел примеры и также внес свои предложения. Например, он сказал, что странам ШОС было бы необходимо создать свой альянс в области здравоохранения.
Так Лукашенко заявил, что возникают манипуляции в теме защиты здоровья населения. Указал, что некие оппоненты раскритиковали действия правительств России и Китая, хотя те «предоставили многим гуманитарную помощь в виде вакцины, технологий их производства и средств индивидуальной защиты».
- Поэтому нам как никогда необходимо сплотиться и вместе работать над созданием альянса в области здравоохранения, - уверен Лукашенко.
Вместе с этим он заметил, что государствами ШОС должно быть активизировано сотрудничество в сфере производства лекарств и вакцин, причем не только от коронавируса.
В качестве примера привел белорусско-российское партнерство. Напомнил, что в Беларуси налажено производство российской вакцины от коронавируса, а иностранцам разрешено безвизово приехать для вакцинации против COVID-19.
- Вакцина должна стать всеобщим общественным благом, доступным каждому, - заключил Лукашенко.
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