Нацбанк изучает возможность введения цифрового белорусского рубля
Фото: Павел МАРТИНЧИК
Национальный банк начинает изучать возможность введения цифрового белорусского рубля. Об этом сообщил замначальника управления исследований и стратегического развития Нацбанка Михаил Демиденко.
– Национальный банк Беларуси еще не принял решение, будет или не будет введен цифровой белорусский рубль. Мы начинаем изучать этот вопрос, – сказал он, его слова приводит БЕЛТА.
Демиденко добавил, что «как правило, перед введением цифровой валюты центральные банки проходят очень долгий путь, который начинается с написания концепции цифровой валюты».
Затем эту концепцию обсуждают с представителями бизнеса, банков, экспертным сообществом. После этого решается, каким будет дизайн валюты, разместят ли ее на платформе собственной или международной разработки.
– Дальше проводится пилотный проект, который предполагает ограниченное количество участников, чтобы определить достоинства и недостатки дизайна. И только потом предполагается принятие решения о введении или невведении цифрового белорусского рубля, – пояснил Демиденко.
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