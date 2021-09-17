Нацбанк изучает возможность введения цифрового белорусского рубля Фото: Павел МАРТИНЧИК

Национальный банк начинает изучать возможность введения цифрового белорусского рубля. Об этом сообщил замначальника управления исследований и стратегического развития Нацбанка Михаил Демиденко.

– Национальный банк Беларуси еще не принял решение, будет или не будет введен цифровой белорусский рубль. Мы начинаем изучать этот вопрос, – сказал он, его слова приводит БЕЛТА.

Демиденко добавил, что «как правило, перед введением цифровой валюты центральные банки проходят очень долгий путь, который начинается с написания концепции цифровой валюты».

Затем эту концепцию обсуждают с представителями бизнеса, банков, экспертным сообществом. После этого решается, каким будет дизайн валюты, разместят ли ее на платформе собственной или международной разработки.

– Дальше проводится пилотный проект, который предполагает ограниченное количество участников, чтобы определить достоинства и недостатки дизайна. И только потом предполагается принятие решения о введении или невведении цифрового белорусского рубля, – пояснил Демиденко.

Подписывайтесь на наш Telegram и Viber - там самая оперативная информация.

Читайте также:

В Беларуси с 9 июля начнут действовать новые правила обмена валют. Вот что изменится

Новый порядок обменных операций был прописан в соответствующей «Инструкции о проведении валютных операций» (подробности).

Нацбанк и правительство смогут вводить валютные ограничения «в случае угрозы экономической безопасности»

Александр Лукашенко подписал указ №154, которым признаются утратившими силу указы №240 от 12 мая 2009 «О некоторых вопросах в области валютного регулирования» и №301 от 31 июля 2018 года «Об отмене обязательной продажи иностранной валюты» (подробности).

С 1 мая Нацбанк Беларуси меняет правила кредитования: доход можно заявлять устно, а при просрочке кредит придется вернуть за три месяца

Банкам также запретили взимать комиссии за оформление и обслуживание кредита. Мы посмотрели, что меняется (подробности).