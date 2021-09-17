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Экономика17 сентября 2021 13:19

Нацбанк изучает возможность введения цифрового белорусского рубля

Как правило, перед введением цифровой валюты центральные банки проходят очень долгий путь
Надежда БЕЛЯНСКАЯ
Нацбанк изучает возможность введения цифрового белорусского рубля

Нацбанк изучает возможность введения цифрового белорусского рубля

Фото: Павел МАРТИНЧИК

Национальный банк начинает изучать возможность введения цифрового белорусского рубля. Об этом сообщил замначальника управления исследований и стратегического развития Нацбанка Михаил Демиденко.

– Национальный банк Беларуси еще не принял решение, будет или не будет введен цифровой белорусский рубль. Мы начинаем изучать этот вопрос, – сказал он, его слова приводит БЕЛТА.

Демиденко добавил, что «как правило, перед введением цифровой валюты центральные банки проходят очень долгий путь, который начинается с написания концепции цифровой валюты».

Затем эту концепцию обсуждают с представителями бизнеса, банков, экспертным сообществом. После этого решается, каким будет дизайн валюты, разместят ли ее на платформе собственной или международной разработки.

– Дальше проводится пилотный проект, который предполагает ограниченное количество участников, чтобы определить достоинства и недостатки дизайна. И только потом предполагается принятие решения о введении или невведении цифрового белорусского рубля, – пояснил Демиденко.

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