Лукашенко хочет участвовать в восстановлении Афганистана и пообещал поставки продовольствия

Лукашенко заявил о намерениях помогать во восстановлении Афганистана. Фото: president.gov.by

Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко в пятницу, 17 сентября, принял участие в заседании совета глав государств - членов Шанхайской организации сотрудничества, сообщила пресс-служба президента.

Во время своего выступления Александр Лукашенко сказал, что намерен участвовать в восстановлении Афганистана. Но еще заявил о готовности обеспечить продовольственные поставки из Беларуси.

- Наша страна готова оказать содействие в восстановлении афганской инфраструктуры, обеспечении продовольственных поставок, - предложил Лукашенко.

Кроме того, напомнил, что Афганистан обладает статусом наблюдателя в ШОС и заметил, что организация - это уникальная площадка для обсуждения проблематики этой страны. В тоже время, Лукашенко подчеркнул, что все страны придерживаются принципов международного права о невмешательстве во внутренние дела, уважая суверенитете, целостность и независимость Афганистана. А также привел неудачные примеры из истории.

- Два мощнейших государства (Советский Союз и Америка) 30 лет пытались отчасти силой решить проблемы в Афганистане. И что получилось?! Вы это знаете по последним событиям, - упомянул он.

Продолжая, Лукашенко сказал о важности вовлечения Афганистана в развитие инфраструктуры региона: логистическую, энергетическую, транспортную и т.д. И о заинтересованности в этом других стран.

А предлагая пути решения проблемы, заметил, что скоординированная позиция стран ШОС по Афганистану создала бы предпосылки и для других «международных игроков»: спецагенств ООН, финансовых институтов, гражданского общества - иных заинтересованных в работе над внутренними проектами в Афганистане и вокруг него.

Подводя итог, Лукашенко подчеркнул однако, что существующие в Афганистане проблемы сегодня решать только населению страны.

- Только афганский народ может решить все проблемы, которые созданы и создаются на этой территории, - уверен он - Проблему надо решать добром. К афганскому государству и народу надо относиться как к равному. Надо помочь Афганистану. Только на этом пути можно безболезненно решить проблемы.

И резюмируя заметил, что нельзя навязывать афганскому народу ценности других стран, в вопросах восстановления идти «спокойно, терпеливо, предлагая те или иные пути помощи».

- Еще раз подчеркиваю: афганцы выберут свое будущее сами. Нам надо им помочь, - заключил Лукашенко.

Подписывайтесь на наш Telegram и Viber, там самая оперативная информация.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Лукашенко высказался о ситуации в Афганистане.

Он отметил, что ОДКБ адекватно реагирует в сложившейся ситуации (подробности).

Лукашенко предложил создать альянс стран ШОС в области здравоохранения.

А также высказался о производстве в Беларуси российской вакцины от коронавируса (подробности).

Лукашенко: Беларусь всегда жила под санкциями и будет жить дальше.

Президент добавил, что «не всегда удавалось находить тот путь, по которому нужно было пройти в условиях санкционного давления» (подробности).

Лукашенко уверен, что идти беженцы из Афганистана будут через Беларусь.

Об этом он заявил на заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ (подробности).