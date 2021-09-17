Госпогранкомитет Беларуси обвинил литовскую сторону в том, что она не препятствует нарушению границы

Фото: скриншот видео ГПК

Белорусские пограничники зафиксировали в пункте упрощенного пропуска Геранены «факт нарушения белорусской границы гражданским лицом со стороны Литвы». Об этом заявили в пресс-службе ГПК.

Там также опубликовали видео этого момента.

«На видео отчетливо видно, как двое мужчин и литовский силовик вплотную подошли к линии литовско-белорусской границы, обозначенной на дорожном полотне белой линией. В какой-то момент один из мужчин намеренно пересек ее, сделал фото и вернулся обратно в Литву», – говорится в сообщении пресс-службы.

В ГПК добавили, что «нарушение границы происходило в присутствии представителя литовского силового ведомства, который не предпринял никаких действий для недопущения нарушения границы».

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