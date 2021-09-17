Три человека пострадали в аварии такси с троллейбусом в Гродно

Капот Лады превратился в "гармошку" после ДТП с троллейбусом. Фото: ГАИ Гродно

В Гродно в ДТП попали машина службы такси и троллейбус. Подробности сообщила пресс-служба ГАИ УВД Гродненского облисполкома.

Авария произошла в четверг, 16 сентября, около 13.00 часов. Водитель такси Лада ехал по улице Брикеля и «догнал» троллейбус.

Водитель такси не выдержал безопасную дистанцию. Фото: ГАИ Гродно

- 20-летний водитель такси неправильно выбрал безопасную дистанции и совершил столкновение с движущимся впереди троллейбусом, - прокомментировали в ГАИ.

В аварии пострадал сам молодой таксист, а также две его пассажирки. У 26-летней девушки ссадины, у 56-летней пассажирки - перелом руки. О травмированных в общественном транспорте не сообщается. Пострадавшим медики оказал помощь и отпустили домой.

В ДТП пострадал сам таксист и обе его пассажирки. Фото: ГАИ Гродно

По факту ДТП проводится проверка.

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