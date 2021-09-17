Курсы валют на 17 сентября: доллар, евро и российский рубль подешевели

Доллар, евро и российский рубль подешевели 17 сентября

Доллар и евро второй день дешевеют после торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже. Об этом свидетельствуют данные на сайте БВФБ.

В частности, курс доллара снизился на 0,1% и составил Br2,4826 за $1. Накануне курс был Br2,485 за один доллар.

Тем временем евро подешевел на 0,09%. Его курс составил Br2,924 за 1 евро, накануне он был Br2,9267 за 1 евро.

Курс российского рубля снизился после роста накануне. На 17 сентября он сложился на уровне Br3,4226 за 100 российских рублей. 16 сентября его курс был Br3,4303 за 100 российских рублей.

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