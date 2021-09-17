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Экономика17 сентября 2021 14:25

В Беларуси изменены правила по охране труда

Обновленные Минтруда правила по охране труда распространяются на всех без исключения работодателей
Надежда БУТОВИЧ
Минтруда обновило правила по охране труда.

Минтруда обновило правила по охране труда.

Фото: Надежда БУТОВИЧ

Министерство труда и социальной защиты Беларуси обновило правила по охране труда. Соответствующее постановление было утверждено 1 июля 2021-го года. О том, что постановлением Минтруда № 53 утверждены новые правила по охране труда, сообщил 17 сентября Национальный правовой портал.

Сообщается, что требования обновленных правил распространяются на всех без исключения работодателей, то есть независимо от форм собственности. А старая редакция правил признается утратившей силу.

Постановление должно быть официально опубликовано в ближайшее время. Пока же уточняется, что правила затронут:

- организацию работы по охране труда;

- территорию организаций;

- требования к зданиям, сооружениям и помещениям;

- санитарно-бытовое обслуживание работников;

- системы отопления, вентиляции и кондиционирования;

- эксплуатацию оборудования и организации рабочих мест;

- эксплуатацию транспортных средств;

- работу с химическими веществами;

- электробезопасность.

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