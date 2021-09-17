В Беларуси изменены правила по охране труда

Минтруда обновило правила по охране труда.
Фото: Надежда БУТОВИЧ
Министерство труда и социальной защиты Беларуси обновило правила по охране труда. Соответствующее постановление было утверждено 1 июля 2021-го года. О том, что постановлением Минтруда № 53 утверждены новые правила по охране труда, сообщил 17 сентября Национальный правовой портал.
Сообщается, что требования обновленных правил распространяются на всех без исключения работодателей, то есть независимо от форм собственности. А старая редакция правил признается утратившей силу.
Постановление должно быть официально опубликовано в ближайшее время. Пока же уточняется, что правила затронут:
- организацию работы по охране труда;
- территорию организаций;
- требования к зданиям, сооружениям и помещениям;
- санитарно-бытовое обслуживание работников;
- системы отопления, вентиляции и кондиционирования;
- эксплуатацию оборудования и организации рабочих мест;
- эксплуатацию транспортных средств;
- работу с химическими веществами;
- электробезопасность.
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