В Беларуси изменены правила по охране труда

Минтруда обновило правила по охране труда. Фото: Надежда БУТОВИЧ

Министерство труда и социальной защиты Беларуси обновило правила по охране труда. Соответствующее постановление было утверждено 1 июля 2021-го года. О том, что постановлением Минтруда № 53 утверждены новые правила по охране труда, сообщил 17 сентября Национальный правовой портал.

Сообщается, что требования обновленных правил распространяются на всех без исключения работодателей, то есть независимо от форм собственности. А старая редакция правил признается утратившей силу.

Постановление должно быть официально опубликовано в ближайшее время. Пока же уточняется, что правила затронут:

- организацию работы по охране труда;

- территорию организаций;

- требования к зданиям, сооружениям и помещениям;

- санитарно-бытовое обслуживание работников;

- системы отопления, вентиляции и кондиционирования;

- эксплуатацию оборудования и организации рабочих мест;

- эксплуатацию транспортных средств;

- работу с химическими веществами;

- электробезопасность.

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