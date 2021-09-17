На полигоне «Обуз-Лесновский» торжественно завершились белорусско-российские учения “Запад-2021”

Российские военнослужащие возвращаются в места постоянной дислокации. Фото: МО РБ.

Торжественная церемония закрытия совместного стратегического учения «Запад-2021» прошла на 230-м общевойсковом полигоне «Обуз-Лесновский».

- Совместное стратегическое учение «Запад – 2021» было насыщено рядом особенностей. Это и, впервые, участие в нем военнослужащих Республики Казахстан (...) Это и создание и применение различных воинских формирований, управление ими, практическая отработка вопросов организации взаимодействия. Серьезное внимание мы уделили освоению новых способов действий войск, которые прошли апробацию в Сирии и других военных конфликтах. Также в ходе учений отработаны вопросы применения тактических и оперативных десантов, ведения вооруженной борьбы на временно оккупированной территории силами территориальных войск, - цитирует министра обороны Беларуси Виктора Хренина пресс-служба военного ведомства. - Детальный разбор будет еще проведен. Будет дана оценка всем действиям, Когда будем подводить итоги, посмотрим, что получилось хорошо, а где есть недостатки.

Напомним, активная фаза учений проходила с 10 по 16 сентября. В основе легенды учений – конфликт двух вымышленных сторон. С одной стороны – Союзное государство Республики Полесье и Центральной Федерации. С другой стороны - коалиция трех «западных» заинтересованных государств: это Нярис, Помория и Полярная Республика, к которым примкнули международные террористические организации.

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