За минувшие сутки в страны ЕС не впустили еще 270 нелегальных мигрантов из Беларуси

За минувшие сутки в страны ЕС не впустили около 270 нелегальных мигрантов из Беларуси.

Пограничная служба Польши в "Твиттере" сообщила, что 16 сентября на границе с Беларусью зафиксировали 238 попыток незаконного пересечения границы. Задержали троих граждан Конго, остальных в страну не впустили. Кроме того, за пособничество в нелегальной миграции задержали семь человек, передает БелаПАН.

Телерадиокомпания LRT со ссылкой на Службу охраны государственной границы Литвы сообщает, что за минувшие сутки в страну не впустили около 20 иностранцев, планировавших перейти границу со стороны Беларуси. Мигрантов фиксировали в погранзоне, примыкающей к Шальчининкскому, Варенскому и Лаздияйскому районам Литвы.

Государственная пограничная охрана Латвии на своем сайте сообщила, что 16 сентября были предотвращены попытки незаконного пересечения латвийско-белорусской границы 12 иностранцами. Задержанных нет.

Отмечается, что с 10 августа, когда в граничащих с Беларусью районах было введено чрезвычайное положение, в Латвию не впустили 1.206 нелегальных мигрантов. За это же время 32 человека были пропущены по гуманитарным причинам. Всего с начала года в стране задержали 384 иностранца, незаконно пересекших границу.

Напомним, из-за увеличения потока нелегальных мигрантов с белорусской стороны Литва ввела режим экстремальной ситуации на всей территории страны, Латвия и Польша — чрезвычайное положение в районах, граничащих с Беларусью.

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