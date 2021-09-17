Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 17 сентября 2021 года: абсолютный рекорд 1979 случаев коронавируса за сутки и 12 смертей

В Беларуси 17 сентября зафиксировано рекордное число заразившихся с начала пандемии. Фото: Виктор ДРАЧЕВ

В Минздраве Беларуси в пятницу, 17 сентября, сообщили актуальную статистику по коронавирусу, а также рассказали о данных массовой вакцинации по областям.

Стало известно, что за сутки «ковид» подтвердился у 1 тысячи 979 человек. Это абсолютный рекорд выявленных случаев за сутки за все время пандемии в Беларуси. Максимальный показатель ранее был 12 декабря - 1975 случаев. Общее число инфицированных за все время с начала пандемии уже составляет 512 тысяч 460 человек.

Пропорционально растет и число выздоровевших. Общая цифра уже достигла полумиллиона. На 17 сентября сообщили в пресс-службе Минздрава об 1 тысяче 396 выздоровевших за сутки и о 500 тысячах 51 выздоровевшем с начала пандемии.

Близкий к рекордному суточный показатель летальных исходов - еще 12 человек с коронавирусом умерли за прошедшие сутки.

- За весь период распространения COVID-19 в Беларуси умерли 3 тысячи 978 пациентов с выявленным коронавирусом, - официально сообщили в Минздраве.

Еще в статистике данные по тестированию: плюс 30,626 тысячи выполненных тестов за сутки, и уже более 8,149 миллиона проведенных исследований за весь период.

Проинформировали в пресс-службе ведомства и о данных по массовой вакцинации против коронавируса. В Беларуси первую дозу вакцины получили свыше 1 миллиона 852 тысяч белорусов, из этого количества свыше 1 миллиона 516 тысяч человек полностью привиты.

Отдельно в Минздраве сказали о статистике вакцинации по областям страны. В лидерах Минск, где прошли полный курс вакцинации уже свыше 342 тысяч человек. Далее следуют:

- Гомельская область, где полностью вакцинированы свыше 268,4 тысячи человек;

- Брестская - 186,1 тысячи человек,

- Минская - более 177,8 тысячи вакцинированных,

- Могилевская - более 171 тысячи привитых,

- Витебская - более 162 тысяч,

- Гродненская - свыше 160,8 тысячи человек привились полностью.

- Более 47,7 тысячи сотрудников различных организаций и ведомств завершили курс вакцинации против коронавируса, - уточнили в Минздраве.

Подписывайтесь на наш Telegram и Viber, там самая оперативная информация.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В России разработали уникальную тест-систему, определяющую COVID-19 в любом биоматериале.

В первую очередь, это поможет с выявлением бессимптомных или малосимптомных случаев коронавируса (подробности).

Лукашенко предложил создать альянс стран ШОС в области здравоохранения.

А также высказался о производстве в Беларуси российской вакцины от коронавируса (подробности).

Коронавирус в Беларуси, последние данные на 17 сентября 2021 года: Минздрав приостановил работу двух лабораторий, делавших ПЦР-тесты, Звягинцев в искусственной коме.

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в Беларуси на пятницу, 17 сентября 2021 года (подробности).