Ученые выделили новое последствие острой формы COVID-19

Учёные считают, что в ближайшее время важнейшей задачей медицины станет помощь пациентам с постковидным синдромом. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Американские ученые выделили еще одно опасное последствие коронавирусной инфекции. Его назвали синдромом постковидной тахикардии, пишет ТАСС со ссылкой на статью, опубликованную в специализированном издании The American Journal of Medicine.

Сейчас ученые не просто предлагают выделить синдром постковидной тахикардии, в качестве нового самостоятельного состояния после острой формы коронавируса, но и начали разрабатывать особый подход по его лечению.

- Поход, который предлагают исследователи, позволит сохранить здоровье и качество жизни пациентам с диагнозом синдрома постковидной тахикардии, - транслирует издание.

Издание пишет, что раньше исследовалась, в основном, эпидемиология, факторы риска тяжелого течения коронавируса и определение оптимальных протоколов лечения пациентов.

- Но появляется все больше свидетельств того, что COVID-19 может вызывать серьезные расстройства сердечно-сосудистой системы, которые продолжаются на протяжении более трех месяцев после заболевания, - отмечают исследователи.

Пока клинические характеристики и стратегия плосковидного синдрома остаются неизвестными. Но обращается внимание, что у переболевших коронавирусом - широкий спектр симптомов, среди которых усталость, боли в груди, снижение выносливости, потеря обоняния и вкуса, длительная лихорадка и т.д. Международные исследования подтверждают, что постковидным синдромом страдают около 60% переболевших COVID-19. У многих из них усталость, мышечная слабость и тахикардия продолжаются в течение 6 месяцев или даже года после выздоровления.

- Принимая во внимание сотни миллионов зарегистрированных случаев заболевания, помощь пациентам с постковидным синдромом и, в частности, постковидной тахикардией, станет важнейшей задачей здравоохранения во всем мире, - подчеркнул один из авторов работы, замдиректора по научной работе Медицинского научно-образовательного центра (МНОЦ) МГУ Симон Мацкеплишвили.

Схема лечения синдрома постковидной тахикардии сейчас разрабатывается.

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