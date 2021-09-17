В День народного единства в Могилеве открыли новую дорогу. Ее назовут в честь праздника. Фото: БелТА.

Первую очередь строительства дороги-дублера в Могилеве торжественно открыли в День народного единства, передает belta.by.

Дороги-дублера улицы Якубовского и Загородного шоссе начинается от кольца Космонавтов и выходит к улице Пысина. Ее протяженность составляет 1,7 км, на территории сделаны путепроводы (270 м и 33 м) через две железнодорожные ветки Могилев - Гомель и Могилев - Осиповичи. Также появились выходы и развязки, расширено кольцо по улице Космонавтов, благоустроена прилегающая территория. Чтобы защитить жителей близлежащих домов от шума, вдоль дороги установлены специальные экраны. На первую очередь строительства затрачено 85 миллионов рублей.

- Дорога-дублер соединяет Космонавтов с улицей Пысина и жилым микрорайоном Спутник-2, в котором в ближайшее время будут жить 3 тысяч человек, а также микрорайон Спутник с население 15 тысяч человек, - подчеркнул председатель Могилевского горисполкома Владимир Цумарев.

А председатель Могилевского облисполкома Леонид Заяц предложил назвать новый проспект областного центра именем 17 сентября.

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