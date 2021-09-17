В Беларуси блогера осудили на 4 года колонии за клевету и оскорбление Лукашенко

Блогера Руслана Линника приговорили к четырем годам колонии общего режима. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Блогер Руслан Линник приговорен к 4 годам колонии, информирует БелаПАН. Мужчину признали виновным в клевете и оскорблениях в адрес президента Республики Беларусь Александра Лукашенко и других представителей власти.

Обвинительный приговор был оглашен 17 сентября в суде Московского района Минска.

Следствие заявило, что в роликах Руслана Линника на его YouTube-канале были оскорбления и клевета на Лукашенко, экс-главу КГБ Вакульчика, экс-главу МВД Караева и его зама Казакевича, а также министра обороны Хренина. Суд признал блогера виновным в клевете на президента (ч.1 и ч.2 ст.367 УК РБ), оскорблении президента (ч.1 ст.368), оскорблении представителя власти (ст.369) и клевете (ст.188 УК РБ) и приговорили к четырем годам в колонии общего режима

В суде Руслан Линник вину не признал, а также отказался от дачи показаний, заявив, что его уголовное дело - политически мотивированное.

Адвокат обвиняемого заявлял, что отсутствует состав преступления, а собранные следствием доказательства - недостаточны.

Блогера задержали 20 февраля в Витебске. В суде Линник сказал, что на него оказывалось психологическое давление и принуждение.

- Я был вынужден признать вину, тем самым оговорить себя, - заявил Линник в суде.

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