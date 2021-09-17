Воскресенский рассказал, сколько политпартий в Беларуси смогут пройти перерегистрацию. Фото: ОНТ

Директор информационно-аналитического учреждения «Круглый стол демократических сил» Юрий Воскресенский рассказал в эфире Смартпресс на Youtube, сколько политических партий в Беларуси смогут пройти перерегистрацию.

- На осенней сессии парламента будут приняты поправки в Закон «О политических партиях». Если они будут одобрены и согласованы президентом, то сразу же будет проведена перерегистрация. С большой долей вероятности могу предположить, что до 1 января 2022 года она будет проведена. Из ныне 15 зарегистрированных партий у нас большинство не существует или же существует лишь на бумаге. Максимум перерегистрацию пройдут три, - подчеркнул Воскресенский.

Он добавил, что останутся Коммунистическая партия, ЛДПБ и Республиканская партия труда и справедливости.

Помимо этого, как отметил Воскресенский, активисты Демократического союза и «Белой Руси» ждут изменений в законодательство для того, чтобы подать документы на регистрацию в качестве политических партий.

- В течение 2022 году у нас к этим трем, но это исключительно мой прогноз, могут появиться еще две новые партии. А пятипартийная система – это как раз то, что соответствует историческому моменту. Нам больше и не нужно, - подытожил Воскресенский.

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