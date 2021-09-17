Пожилую медсестру из Витебска телефонные мошенники развели на 2500 рублей.

Очередной жертвой телефонных мошенников стала 64-летняя витеблянка, которая работает в больнице, - пишет belta.by. Схема стандартная: звонок из банка – мол, подозрительный платеж, надо сверить данные. Дальше все по накатанной схеме: под предлогом подтверждения личности выманил паспортные данные, а затем отправил ей на телефон несколько СМС-сообщений с кодами, которые ничего не подозревающая витебчанка продиктовала мошеннику. Предположение, что она имеет дело со злоумышленниками, появилось у потерпевшей, когда ее попросили поехать в банк и взять кредит на внушительную сумму. Она стала проверять баланс на карточках и обнаружила пропажу более 2500 рублей.

С начала года только в Первомайском районе Витбеска (именно там проживает женщина) зарегистрировано свыше 200 хищений путем модификации компьютерной информации, свыше 130 из них - в результате завладения реквизитами банковских платежных карт, переданными в ходе беседы по телефону с мнимым сотрудником банка.

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