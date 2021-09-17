Генпрокурор: «Карта поляка» - это элемент антигосударственной подрывной работы

Генеральный прокурор Беларуси Андрей Швед заявил, что «карта поляка» - это элемент антигосударственной подрывной работы. Фото: rbc.ru
Генеральный прокурор Беларуси Андрей Швед заявил, что «карта поляка» - это элемент антигосударственной подрывной работы против Минска. Об этом пишет агентство Sputnik.by со ссылкой на телеканал СТВ.
- Если говорить о «карте поляка», то я хотел бы сказать, что это всего лишь элемент подрывной, антигосударственной работы, - отметил Швед.
Генпрокурор добавил, что «все это элементы гибридной войны, а также все элементы антигосударственной деятельности».
Швед также высказался об образовательных центрах, которые попали под следствие или были закрыты в Беларуси.
- Даже те «пляски на костях», которые устраивались там представителями разных так называемых образовательных центров – не что иное, как реабилитация преступников, польских преступников. Не что иное, как элементы разложения изнутри нашего общества, особенно молодежи, - подытожил генпрокурор.
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