Генпрокурор: «Карта поляка» - это элемент антигосударственной подрывной работы

Генеральный прокурор Беларуси Андрей Швед заявил, что «карта поляка» - это элемент антигосударственной подрывной работы. Фото: rbc.ru

Генеральный прокурор Беларуси Андрей Швед заявил, что «карта поляка» - это элемент антигосударственной подрывной работы против Минска. Об этом пишет агентство Sputnik.by со ссылкой на телеканал СТВ.

- Если говорить о «карте поляка», то я хотел бы сказать, что это всего лишь элемент подрывной, антигосударственной работы, - отметил Швед.

Генпрокурор добавил, что «все это элементы гибридной войны, а также все элементы антигосударственной деятельности».

Швед также высказался об образовательных центрах, которые попали под следствие или были закрыты в Беларуси.

- Даже те «пляски на костях», которые устраивались там представителями разных так называемых образовательных центров – не что иное, как реабилитация преступников, польских преступников. Не что иное, как элементы разложения изнутри нашего общества, особенно молодежи, - подытожил генпрокурор.

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