Лукашенко досрочно покинул саммит ШОС в Душанбе, чтобы принять участие в торжествах на “Минск-Арене”.

- В связи с вечерним мероприятием из Душанбе Лукашенко улетел раньше.

Но все отнеслись с понимаем, - сообшил близкий к президентской пресс-службе телеграм-канал “Пул Первого”. - Позицию Беларуси на совместном заседании ОДКБ-ШОС доверено представить Макею. Вечером президент будет на “Минск-Арене” вместе с участниками форума «Символ единства».

Напомним, Александр Лукашенко улетел в Душанбе в среду, 15 сентября. Полетел не один – вместе с сыном Николаем и белым шпицем Умкой. Там он встретился с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном, президентом Ирана, премьером Пакистана, выступил на саммите ОДКБ. Сегодня, 17 сентября он выступил на саммите ШОС (Беларусь там имеет статус наблюдателя). Саммит продолжился, но Около 14 часов по таджикскому времени самолет президента Беларуси взял курс на Минск, и добрался до столицы Беларуси в 17 часов.

Вечером 17 сентября на столичной “Минск-Арене” запланирвано мероприятие, на которое собирают чиновников, государственных служащих и провластных активистов со всей страны. Интересно, что заранее мероприятие не анонсировалось, а попасть на него человеку “с улицы” не получится – билеты на него не продаются. Только за день до самого мероприятия стало известно, что это будет некий Форум патриотических сил «Символ единства».

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