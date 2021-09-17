В Кремле не смогли назвать точных сроков окончания самоизоляции Путина. Фото: ТАСС
В Кремле не смогли назвать точных сроков окончания самоизоляции Владимира Путина. Об этом сообщает агентство РИА Новости.
- Нет, я пока не могу точно сказать, сколько именно продлится самоизоляция президента России, - прокомментировал пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.
Он добавил, что Владимир Путин чувствует себя «хорошо, как обычно».
Напомним, что президент России ушел на самоизоляцию во вторник, 14 сентября, по причине того, что в его ближайшем окружении были выявлены случаи заражения коронавирусом.
Подписывайтесь на наш Telegram и Viber, там самая оперативная информация.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Песков рассказал о самоизоляции Путина и его планах на ревакцинацию.
Стало известно, что на карантине самочувствие президента России не стало хуже. (подробности)
В Кремле рассказали, кто в окружении Путина заболел коронавирусом.
По словам президента РФ, таких людей несколько десятков. (подробности)