В Кремле не смогли назвать точных сроков окончания самоизоляции Путина. Фото: ТАСС

В Кремле не смогли назвать точных сроков окончания самоизоляции Владимира Путина. Об этом сообщает агентство РИА Новости.

- Нет, я пока не могу точно сказать, сколько именно продлится самоизоляция президента России, - прокомментировал пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

Он добавил, что Владимир Путин чувствует себя «хорошо, как обычно».

Напомним, что президент России ушел на самоизоляцию во вторник, 14 сентября, по причине того, что в его ближайшем окружении были выявлены случаи заражения коронавирусом.

Подписывайтесь на наш Telegram и Viber, там самая оперативная информация.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Песков рассказал о самоизоляции Путина и его планах на ревакцинацию.

Стало известно, что на карантине самочувствие президента России не стало хуже. (подробности)

В Кремле рассказали, кто в окружении Путина заболел коронавирусом.

По словам президента РФ, таких людей несколько десятков. (подробности)