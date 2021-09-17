В Слониме 20-летний парень до смерти избил собутыльника. Фото носит иллюстративный характер.

Инцидент произошел в Слониме, где 20-летний нигде не работающий местный житель избил собутыльника. Как обычно бывает, изначально все было хорошо. Подозреваемый и потерпевший, 60-летний мужчина, распивали алкоголь, были и иные члены компании. В процессе между ними вспыхнула ссора, которая закончилась рукоприкладством. Более молодой из собутыльников избил мужчину. Несколько ударов в область головы хватило, чтобы у пострадавшего образовались тяжкие телесные повреждения. Почти что за две недели он так и не сумел оправиться от травм и скончался, передает newgrodno.by со ссылкой на УВД облисполкома.

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