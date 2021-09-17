Макрон и Меркель во время встречи обсудили ситуацию в Беларуси. Фото: ТАСС

Президент Франции Эммануэль Макрон в четверг, 16 сентября, провел встречу с канцлером ФРГ Ангелой Меркель. Они обсудили ситуацию в Беларуси и Украине. Также важной темой переговоров стала ситуация в Афганистане, передает агентство «Интерфакс-Запад».

- В частности, мы планируем обсудить наших восточных соседей – ситуацию, которая складывается в Украине и в Беларуси, - перед началом встречи сказал Макрон.

Канцлер Германии, в свою очередь, отметила, что намерена обсудить с президентом Франции «возможен ли успех в рамках нормандского формата». Также, по ее словам, важной темой переговоров станет ситуация в Афганистане.

- Мы намерены говорить о том, что означает окончание миссии НАТО в Афганистане и о будущих миссиях в связи с борьбой с терроризмом, какие уроки мы можем извлечь из данного неуспешного завершения, - подчеркнула Меркель.

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