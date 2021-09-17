В Каменецком районе продают часть имения Сапегов-Потоцких – там можно будет даже жить

В Каменецком районе продают часть имения Сапегов-Потоцких. Фото: с сайта et.butb.by

В Каменецком районе выставили на продажу часть имения Сапегов-Потоцких. Информация об этом была опубликована на сайте Белорусской универсальной товарной биржи.

Начальная стоимость лота – 134 тысячи рублей (около 54 тысяч долларов – Ред.). Торги состоятся 15 октября. Выставленное на аукцион здание находится в городе Высокое. Это историко-культурная ценность. По этой причине новый хозяин должен будет подписать охранное обязательство.

Общая площадь здания составляет 227,3 «квадрата». К нему также прилагается участок на 0,1387 гектара. Его сдают в аренду на 30 лет.

Сообщается, что новый хозяин сможет использовать здание для объектов торговли и услуг, административных помещений, а также вообще перевести в жилой фонд.

На данный момент часть имения находится в собственности района.

- Много лет здание не использовалось. Нам его передали два года назад. Состояние – как на фотографиях, - прокомментировали порталу onliner.by в Каменецком райисполкоме.

В ведомстве добавили, что объектом интересуются, но пока не могут сказать, сколько человек решат купить здание. И отметили, что, возможно, немного позже будет принято решение об изменении начальной цены.

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