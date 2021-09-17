Воскресенский назвал причину, почему Лукашенко помиловал только 13 человек Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Директор информационно-аналитического учреждения «Круглый стол демократических сил» Юрий Воскресенский рассказал в эфире Смартпресс на Youtube, почему президент Беларуси Александр Лукашенко из 100 помиловал только 13 человек.

- Комиссия по помилованию при президенте Беларуси рассматривает каждого очень тщательно. Они не успевают физически по такому количеству человек получить материалы – характеристики из колоний, с места работы или же учебы, ходатайства, заключения МВД. Чтобы решение было без каких-либо огрехов, к нему готовятся тщательно. По каждой из кандидатур были серьезные дебаты. Скажу так, что ни по одной из кандидатур не было однозначного «да» или «нет», - пояснил Воскресенский.

По его словам, на первом заседании комиссии по помилованию при президенте Беларуси из 100 человек рассматривали 20 кандидатур: 7 было отказано в помиловании, а 13 – было решено помиловать.

- Безусловно, комиссия и дальше будет заседать, и рассматривать первую и вторую сотню, - заявил глава КСДС.

Напомним, что Александр Лукашенко накануне Дня народного единства подписал закон о помиловании - он коснулся 13 человек.

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