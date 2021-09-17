Мама Романа Бондаренко прокомментировала приостановку расследования уголовного дела по факту смерти сына. Фото: Инстаграм Елены Бондаренко

Елена Бондаренко прокомментировала у себя в Инстаграм приостановку расследования уголовного дела по факту смерти своего сына Романа Бондаренко, который умер 12 ноября 2020 года в больнице. Он был сильно избит.

- 17 сентября 2021 года Генеральная прокуратура Беларуси приостановила уголовное дело по факту гибели моего сына Романа Бондаренко. Я до сих пор нахожусь в шоке, не могу до сих про прийти в себя. Я смогла в очередной раз убедиться в том, что спасение утопающих – дело рук самих утопающих, - сказала Елена.

Она также попросила очевидцев случившегося 11 ноября 2020 года откликнуться.

- Если вы или кто-то ваших знакомых были свидетелями произошедшего 11 ноября 2020 года с 22.00 до 24.00 часов в районе площади Перемен Центрального РУВД. Может быть вы выходили из магазина «Гиппо» на Червякова, заезжали или выезжали на парковку, вы гуляли с собакой – прошу откликнуться вас, - подчеркнула Елена Бондаренко.

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