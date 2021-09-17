Бизнесмен Александр Кнырович стал директором по международному развитию стартап-хаба Имагуру. Фото: Facebook / aknyrovich

Бизнесмен Александр Кнырович, который после своего освобождения уехал из Беларуси, стал директором по международному развитию стартап-хаба Имагуру. Информация об этом была опубликована на сайте организации.

- Мы рады сообщить, что к нашей команде присоединился Александр Кнырович в качестве Chief International Development Officer по международному развитию. У Имагуру много планов по открытию новых офисов в Европе. Благодаря новому партнерству с мировым гигантом Google, мы хотели бы расширить возможности для белорусских стартапов на глобальном рынке, помочь компаниями с белорусскими корнями находить инвестиции и менторскую поддержку, - написано в сообщении.

Стартап-хаб планирует, благодаря Кныровичу, стать одним из главных игроков в Европе.

Напомним, что белорусский бизнесмен Александр Кнырович в августе 2021 года, после 4,5 лет заключения, вышел на свободу.

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